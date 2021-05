Les mecs sont tous pareils (10) 설명이 안돼

Dialogue

민정 : 근데 확실히 대표가 진짜 니 인연이긴 한 것 같애.

Min-jeong : C’est sûr, le PDG Hwang et toi, vous êtes vraiment faits l’un pour l’autre.





현주 : 왜?

Hyeon-ju :Pourquoi ?





민정 : 34년 동안 죽었는지 살았는지도 몰랐던 니 심장을 뛰게 했는데 그게 인연이지.

Min-jeong :Il a fait battre ton cœur qui ne montrait aucun signe de vie depuis 34 ans. C’est ça, être fait l’un pour l’autre.





현주 : 근데 전생이란 게 진짜 있을까?

Hyeon-ju :Au fait, tu penses qu’il existe vraiment une vie antérieure ?





민정 : 당연하지. 그게 아니면 설명이 안돼.

Min-jeong :Bien sûr. Sinon, ça ne s’explique pas.





L’expression de la semaine

설명이 안 돼 : Ça ne s’explique pas.





Cette expression est employée quand on ne peut pas expliquer clairement un propos, une action d’une personne ou une situation. Voici un exemple. Toutes les machines fonctionnement parfaitement, mais un accident est survenu. Dans ce cas, on peut dire qu’on ne peut pas expliquer la cause de l’accident. Alors, cette situation, elle ne s’explique pas.





Dans cet extrait, 현주 demande : « 근데 전생이란 게 진짜 있을까? » qui se traduit par « Au fait, tu penses qu’il existe vraiment une vie antérieure ? » A cette question, 민정 répond : « Bien sûr. Sinon, ça ne s’explique pas ». Elle entend par là que, si 현주 et 지우 ne sont pas faits l’un pour l’autre, la situation où 현주, qui ne pouvait jamais éprouver le sentiment d’amour pour un homme, est tombée amoureuse de 지우 ne peut pas s’expliquer clairement.





Exemples

① 가: 죄송합니다. 제 실수로 일어난 일입니다.

나: 단순히 실수라고 하기에는 설명이 안 되는 상황이에요.

A: Je vous demande pardon. C’est de ma faute.

B: C’est une situation qui ne s’explique pas par une simple faute.





② 가: 두 사람이 만나기만 하면 싸우더니 곧 결혼한다면서?

나: 그러게 말이야. 내 상상력으로는 설명이 안 돼.

A: Il paraît qu’ils vont se bientôt se marier ? Ils passaient leur temps à se disputer…

B: Tu m’étonnes. J’ai beau l’imaginer, ça ne s’explique pas.





Consultante : Park, Ji-young (professeur retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

확실히 : « sûrement »

대표 : « PDG »

진짜 : « vraiment »

니 : forme en style oral de 너의, « ton » ou « ta »

인연 : « lien » ou « relation »

인연이다 : « être faits l’un pour l’autre »

-ㄴ 것 같다 : il semble que

34 (삼십사) : « trente-quatre »

년 : « an »

동안 : « pendant »

죽다 : « mourir »

살다 : « vivre »

-는지 모르다 : expression qui signifie « ne pas savoir si … »

심장 : « cœur »

뛰다 : « battre »

뛰게 하다 : « faire battre »

▶ 죽었는지 살았는지도 모르다 signifie « ne pas savoir si c’est mort ou vivant », « ne montrer aucun signe de vie »

-ㄴ데 : terminaison qui est employée quand on explique une situation

했는데 : combinaison de 하다 « faire » avec -았는데, la forme au passé de -ㄴ데

그게 : « ça »

근데 : « au fait »

전생 : « vie antérieure »

있다 : « exister » ou « il y a »

-ㄹ까 : terminaison qui indique une question

당연하지 : « bien sûr » ou « c’est évident »

그게 : forme contractée de « 그것이 », « cela »

아니다 : forme négative de la copule이다, « être »

-면 : terminaison connective qui marque une supposition

▶ 그게 아니면 : « sinon »