COVID-19 : les sud-Coréens complètement vaccinés seront exemptés de l’auto-confinement

ⓒYONHAP News

En Corée du Sud, près de 7 % des habitants se sont fait injecter une première dose de vaccin contre le COVID-19. Et le gouvernement a décidé d’accorder une mesure préférentielle aux personnes entièrement vaccinées afin d’inciter à l’inoculation. Il s’agit de les dispenser de l’obligation de se placer en quarantaine sous réserve de quelques conditions. Elle est entrée en vigueur le mercredi 5 mai.





Cette dérogation concerne ceux ayant bénéficié d’un schéma vaccinal complet, dans le pays, et non hors des frontières, c’est-à-dire ceux qui ont reçu les deux doses ou bien la dose unique selon les vaccins et qui ont vu deux semaines s’écouler après la dernière injection. Les intéressés doivent posséder sur soi un « certificat de vaccination » ou pouvoir prouver leur accomplissement via un système conçu à cet effet. Dans ce cas, ils ne sont plus obligés de s’auto-isoler même s’ils ont été au contact étroit avec une personne contaminée au coronavirus. Jusqu’à présent, les autorités sanitaires imposaient deux modalités pour tous : un confinement de deux semaines pour ceux qui ont été au contact étroit d’un cas positif, et une surveillance active pour les contacts à risque plus faible, qui consiste à rendre compte à l’administration compétente d’éventuels symptômes suspects (fièvre, troubles respiratoires, etc.) tous les jours. Désormais, les individus ayant bénéficié d’un protocole de vaccination complet seront mis en surveillance active même après un contact étroit. Si leurs deux tests PCR s’avèrent négatifs pendant deux semaines, ils se verront aussi libérés de ce monitoring. Ils pourront faire valoir le même privilège lorsqu’ils seront de retour d’un voyage à l’étranger, à condition qu’ils soient testés négatifs et ne présentent aucun symptôme suspect. Attention, cette mesure ne concerne pas les arrivants en provenance de neuf pays où les variants circulent le plus, à savoir l’Afrique du Sud, le Malawi, le Botswana, le Mozambique, la Namibie, la Tanzanie, le Brésil, le Surinam et le Paraguay. Pour eux, la quarantaine est toujours de mise.





Quelque 60 000 individus ont été éligibles à une telle exonération jusqu’à la veille de l’entrée en vigueur de ce dispositif. Celui-ci fait partie des mesures incitatives lancées par le gouvernement dans le but de vacciner 70 % de la population et atteindre ainsi l’immunité collective d’ici la fin de cette année. Cependant, la réticence gagne du terrain suite à la hausse des cas d’effets secondaires des vaccins contre le COVID-19. Selon un sondage gouvernemental réalisé fin avril, 61,4 % des adultes âgés de 18 ans ou plus se sont déclarés prêts à recevoir le sérum, soit une baisse de 6,6 points en un mois. Par ailleurs, le pays a connu, ce début mai, un déséquilibre passager entre l’offre et la demande de vaccins, ce qui a ralenti momentanément l’opération vaccinale.





Ces derniers temps, le nombre de nouveaux cas de COVID-19 ne cesse d’osciller entre 600 et 800 par jour. Ainsi, la Corée du Sud n’arrive pas à s’éloigner du spectre d’une quatrième vague de contamination. L’enjeu est de réussir la chasse aux variants du coronavirus qui représentent presque 15 % des infections supplémentaires. Si jamais les variants, plus résistants au vaccin, prédominent dans le pays, il sera plus difficile de stopper la propagation de la pandémie.