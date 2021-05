G7 : 1er tête-à-tête des chefs de la diplomatie sud-coréenne et japonaise

ⓒYONHAP News

Le dialogue de haut niveau reprend entre Séoul et Tokyo. Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Chung Eui-yong s’est entretenu, mercredi 5 mai, avec son homologue japonais Toshimitsu Motegi, en marge de la conférence ministérielle du G7 à Londres. Comme leur conversation a duré seulement 20 minutes, ils se sont contentés d’expliquer la position de principe de leur pays respectif sur les dossiers clés sans aller plus loin dans la discussion.





Les deux chefs de la diplomatie n’ont pas bougé d’un iota à propos des contentieux qui continuent d’empoisonner les rapports bilatéraux. Il s’agit du dédommagement des victimes de l’esclavage sexuel perpétré par l’armée japonaise et de celles du travail forcé sous le joug colonial nippon. Motegi a réitéré que le droit des individus à demander une indemnisation avait expiré suite à la signature de l’accord Séoul-Tokyo de 1965 visant à rétablir les relations diplomatiques et à celui de 2015 sur les femmes de réconfort. Selon lui, les verdicts rendus par la justice sud-coréenne en faveur de ce droit vont à l’encontre du droit international, et c’est à Séoul d’y trouver la solution. Et d’ajouter qu’il faudra éviter à tout prix la revente des avoirs japonais saisis dans le cadre d’un procès d’indemnisation de victimes du travail forcé. Quant à Chung, il a souligné que Tokyo devait avant tout percevoir correctement l’Histoire pour résoudre ces litiges liés au passé douloureux. Il n’a pas oublié de s’opposer à la récente décision nippone de déverser dans l’océan Pacifique les eaux contaminées de la centrale nucléaire de Fukushima qui risquent de menacer la sécurité et l’environnement des pays voisins de l’Archipel, y compris la Corée du Sud. Les deux parties ont affiché leur convergence seulement sur la nécessité de coopérer étroitement sur le dossier nucléaire nord-coréen.





Pendant longtemps, Séoul et Tokyo n’ont pas tenu de réunion de haut niveau. D’ailleurs, leurs chefs de la diplomatie n’ont pas eu d’entretien téléphonique depuis l’investiture de Chung à son poste de ministre en février dernier, contrairement au protocole. Cette rencontre semble avoir eu lieu grâce à l’intermédiaire du secrétaire d’Etat américain Antony Blinken qui leur avait proposé une réunion trilatérale en marge de la conférence du G7. La première a suivi immédiatement la seconde. Pour rappel, Washington exhorte Séoul et Tokyo à améliorer leurs relations en estimant que le conflit de ses deux alliés a une retombée négative sur la coopération tripartite.





Malgré ses limites, cette réunion bilatérale revêt une signification importante en ce qu’elle a permis aux deux ministres des Affaires étrangères de se rencontrer en chair et en os, ce qui a mis fin à la rupture de dialogue de haut niveau. Certes, les deux parties campent toujours sur leurs positions diamétralement opposées, et aucune d’elles n’est susceptible de céder toute seule. Pour autant, elles ne peuvent pas éterniser cette situation conflictuelle. Seul le dialogue leur permettra de sortir de cette impasse.