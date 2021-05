Les relations Séoul-Pyongyang-Washington au banc d’essai

ⓒYONHAP News

Washington a enfin dévoilé sa nouvelle politique nord-coréenne presque 100 jours après l’investiture du président Joe Biden. Il s’agit d’une approche neutre, pratique et progressive qui se démarque bien de celles des deux administrations précédentes.





La porte-parole de la Maison blanche a annoncé cette nouvelle le 30 avril lors d’un point de presse. Selon Jen Psaki, l’administration Biden maintiendra l’objectif de réaliser la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Elle a souligné que la politique américaine vis-à-vis de Pyongyang ne miserait plus sur la patience stratégique ni sur le règlement en bloc du dossier, mais se fonderait sur une approche calibrée, pratique et ouverte à la diplomatie avec le pays communiste. Toutefois, elle n’a pas précisé les modalités concrètes de sa mise en œuvre. Pour rappel, Barack Obama avait adopté une politique dite de « patience stratégique » envers la Corée du Nord, consistant à faire passer la pression avant l’engagement diplomatique, ce qui a laissé au royaume ermite le temps nécessaire pour perfectionner ses capacités nucléaire et balistique. Quant à son successeur Donald Trump, il a opté pour la politique dite « top-down » ou « du haut vers le bas », qui a été critiquée pour avoir fait beaucoup de bruit pour rien. Joe Biden cherchera, de son côté, à trouver une solution diplomatique en partant des négociations pratiques vers un « big deal ».





Le régime de Kim Jong-un s’en est pris violemment à l’administration de Joe Biden qui n’a proposé rien de positif dans la politique à son égard. D’ailleurs, le nouveau locataire de la Maison blanche a qualifié Pyongyang d’une « menace sérieuse » et s’est engagé à y faire face à travers « la diplomatie et une ferme dissuasion », ce dans sa première allocution prononcée le 28 avril devant le Congrès américain. Le même jour, le porte-parole du département d’Etat américain, Ned Price, a qualifié le Nord d’« Etat le plus opprimant et totalitaire au monde ». Il s’est dit « sidéré par les mesures de plus en plus draconiennes » que Pyongyang a prises dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, y compris l’ordre de fusiller ceux qui tentent de passer la frontière avec la Chine. Ce qui a jeté de l’huile sur le feu. Le porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères a vivement critiqué Washington de taxer le dispositif sanitaire d’une violation des droits de l’Homme. Selon lui, c’est « une grave provocation politique » qui touche à « la dignité suprême » de son pays. A propos du discours de Biden, le directeur général des affaires américaines au même ministère, Kwon Jong-gun, a brandi la menace de « mesures correspondantes » en soulignant que les Etats-Unis seraient confrontés à une situation très grave avec le temps.





D’un autre côté, la petite sœur de Kim Jong-un, Kim Yo-jong, qui est la vice-directrice du Comité central du Parti des travailleurs, a reproché, le 2 mai, à la Corée du Sud de rester les bras croisés face à l’envoi de tracts anti-Pyongyang par-delà le 38e parallèle. Elle l’a avertie que son pays examinerait le lancement d’une action proportionnée à son égard.





Vu ce contexte, il sera difficile de trouver une force motrice pour faire avancer dans le bon sens la situation dans la péninsule. Certes, la Corée du Nord a peu de chance de commettre une grande provocation. Toutefois, elle devrait tâcher d’entretenir la tension. Elle pourrait se servir des relations intercoréennes comme d’un levier à cette fin. Finalement, tout dépendra de la méthodologie concrète que le pays de l’Oncle Sam adoptera pour sa politique nord-coréenne. Dans ce contexte, les regards sont tournés vers le sommet que Moon Jae-in et Joe Biden tiendront le 21 mai à Washington. Le régime de Kim Jong-un semble avoir affiché une réaction nerveuse pour exercer son influence sur ce rendez-vous.