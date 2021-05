Le marché de la viande en Corée du Sud

Notre regard se pose cette semaine sur un sujet mêlant comportements sociaux, économie et gastronomie. En effet, pendant les dix prochaines minutes, il sera question de la relation entre les sud-Coréens et la viande. Vous découvrirez qu’ici la poitrine de porc est souvent synonyme de moments de détente entre amis, que les restaurants servant du poulet frit pullulent toujours autant, que la reprise des importations de bœuf américain a provoqué un immense mouvement de protestation il y a quelques années ou encore qu’il y a très peu de chance que l’on vous propose de la viande de chien lors de votre visite au pays du Matin clair.





Si les pays industrialisés sont de plus en plus carnivores, c’est particulièrement le cas de la Corée du Sud avec une montée en flèche de la consommation moyenne de viande par personne et par an qui est passée de 11,3 kg en 1980 à 53,9 kg en 2018. Actuellement, le porc est la viande la plus consommée, avec 27 kg par an, soit un peu plus de la moitié du total, suivi du poulet avec 14,2 kg et du bœuf avec 12,7 kg. En 2018, 2,55 millions de tonnes de viande ont été vendues au pays du Matin clair et chaque ménage a dépensé par mois en moyenne 55 300 wons, soit environ 40 euros, pour en acheter.





Lorsque l’on parle de viande de qualité, le bœuf hanwoo est incontestablement la star de la cuisine coréenne. Ses morceaux sont même offerts en cadeau dans de jolis coffrets enrubannés pour les grandes occasions comme Chuseok, la fête des récoltes, et entrent dans la composition de plats traditionnels. Beaucoup plus économique, le poulet frit est aussi un incontournable, à tel point que la dégustation du chimaek, combinaison des termes « chicken » et « maekju », la bière en coréen, est devenue une véritable attraction touristique.