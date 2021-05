La maison de disque de BTS ouvrira le musée « HYBE INSIGHT »

ⓒ HYBE

HYBE, anciennement Big Hit Entertainment, le label auquel appartiennent les Bangtan Boys, va créer son propre musée. Le nouveau siège de la maison de disque abritera cet établissement culturel baptisé « HYBE INSIGHT » qui ouvrira ses portes le 14 mai prochain dans l’arrondissement de Yongsan, à Séoul.





Ce musée proposera diverses expositions et des contenus variés afin de permettre aux visiteurs de vivre pleinement la musique des artistes de HYBE en faisant appel aux cinq sens.





En outre, des histoires sur les artistes, producteurs et autres créateurs de musique du label y seront présentées. Et une partie du musée qui occupera une superficie totale d’environ 4 700 m² sera consacrée à l’enregistrement des plus grandes réalisations des artistes et des fans.