DinDin et Sung Si-kyung animeront une nouvelle émission de divertissement

Des artistes de la k-pop ne limitent pas leurs activités à la musique. Beaucoup d’entre eux participent à des émissions de divertissement.





Sung Si-kyung en fait partie. Le chanteur qui a fait ses débuts en 2000 est aujourd’hui très apprécié en tant qu’animateur. Il animera un nouveau talk-show intitulé « Le musée de l’amour perdu » dont le premier épisode sera diffusé mercredi 26 mai sur la chaîne KBS Joy.





Le vocaliste sera accompagné de DinDin, qui s’est fait connaître en participant à la saison 2 de « Show Me The Money » en 2013, et de l’ancien mannequin Lee So-ra.





Par ailleurs, Sung Si-kyung va sortir le 20 mai son nouvel album.