« Yellow», 3e mini-album de Kang Daniel

Kang Daniel s’est fait connaître auprès du grand public en participant à la saison 2 de « Produce 101 », un télécrochet diffusé du 7 avril au 16 juin 2017 sur Mnet.





Dans cette audition qui consistait à élire 11 membres en vue de former un boys band, il est arrivé en tête du classement malgré une rude concurrence.





Le favori a ainsi débuté le 7 juillet 2017 au sein de Wanna One, qui a mis fin à ses activités le 17 janvier 2019. Il a ensuite lancé sa carrière en solo le 25 juillet 2019 avec son premier album « Color on me ».





Connu pour son talent en danse et en musique, Kang Daniel a publié « CYAN » en mars et « Magenta » en août 2020 avant de terminer la série dite « COLOR » avec « Yellow » composé de cinq chansons.