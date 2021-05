Trois interprètes de trot donnent un concert collectif

Date : le 20 mai

Lieu : Lotte Concert Hall à Séoul





De plus en plus de jeunes tombent sous le charme du « trot », un genre de musique traditionnellement apprécié par les personnes âgées. Les interprètes de trot rajeunissent alors eux aussi, en proposant des styles variés pour le plus grand bonheur de leurs fans.





Kim Soo-chan, Ryu Ji-kwang et Na Tae-joo, qui représentent la jeune génération du trot, vont se réunir pour donner un concert collectif.





Trois chanteurs qui se sont fait connaître en participant à l’émission de concours « Mr Trot » vont ainsi monter sur scène le 20 mai au Lotte Concert Hall situé à Séoul.





Le spectacle sera filmé pour une diffusion le 26 juin via Naver TV.