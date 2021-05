La comédie musicale « La Révolution » sera jouée du 18 mai au 1er août au théâtre Ja-U, situé dans le quartier de Daehanggno à Séoul. Cette pièce créée en 2011 met en parallèle deux événements historiques qui ont eu lieu en Corée et en France, à savoir le coup d'Etat de l'année Gapsin 1884 et la Révolution française de 1789.





En 1884, à Hanseong, la capitale de la dynastie Joseon, devenue aujourd'hui Séoul, les jeunes fonctionnaires et les intellectuels aspirent de plus en plus à révolutionner le pays, alors soumis au régime féodal et à l'influence de la dynastie Qing. Parmi eux se trouvent Hong-gyu et Won-pyo. Un jour, ils rencontrent une jeune fille nommée Seo-do qui leur passe un livre intitulé « Le Décès de Léon ». Ils trouvent leur source d'inspiration dans ce livre qui raconte la Révolution française à travers le destin de trois personnages, Léon, Pierre et Marianne.





Dans cette pièce qui mêle ambition, amour et désespoir, trois acteurs jouent chacun deux personnages : Hong-gyu et Léon, Won-pyo et Pierre, et Seo-do et Marianne.





Date : du 18 mai au 1er août 2021

Lieu : Théâtre Ja-U à Séoul