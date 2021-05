Concert de comptines et de musique classique pour enfants

Les concerts et les spectacles destinés aux familles et au jeune public se multiplient en Corée du Sud en ce mois de mai appelé « Mois des familles ». Parmi eux, un concert composé de comptines coréennes et de morceaux de musique classique qui soit sont adaptés aux jeunes oreilles, soit ont pour thème l'enfant. Ce concert qui devrait faire plaisir aussi bien aux parents nostalgiques qu’aux enfants se tiendra le 26 mai au Centre d'arts de Daejeon.





Sur scène monteront le pianiste de musique classique Park Jong-hwa et le chanteur populaire Harim. Les deux artistes interpréteront une sélection des comptines coréennes les plus connues, dont certaines ont récemment été enregistrées par le pianiste dans son nouvel album.





Parmi elles se trouvent « Kkotbateseo » (Dans le jardin de fleurs), « Gwasuwongil » (Le Chemin du verger) ou encore « Seomjip Agi » (Bébé dans la maison sur l'île). Seront également interprétées des œuvres de musique classique : des extraits des Préludes de Chopin et de Children's Corner de Debussy.





Date : le 26 mai 2021

Lieu : Centre d'arts de Daejeon