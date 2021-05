Un spectacle musical biographique qui décrit la vie du maître de la musique coréenne à percussion traditionnelle Kim Duk-soo sera présenté le 27 mai au Gyeonggi Art Center à Suwon.





Intitulée sobrement « L'Histoire de Kim Duk-soo », cette pièce a été écrite par Lee Dong-yeon, professeur à l'Université nationale des arts de Corée, sur la base des entretiens qu'il a eu avec le musicien pendant un an. Sa mise en scène a été confiée à Park Geun-hyung.





Dans ce spectacle, les principales étapes de la vie et de la carrière du maître du « samulnori » seront retracées à travers la musique, le chant et la danse. Kim y jouera son propre rôle. Sur scène apparaîtront également l'Ensemble Sinawi, un groupe qui propose une fusion entre la musique traditionnelle et moderne, et la troupe Samulnori Bon.





Né en 1952 à Daejeon, Kim Duk-soo a commencé sa carrière musicale en rejoignant la troupe de spectacles itinérante Namsadang à l'âge de cinq ans par l'intermédiaire de son père. En 1978, il a formé un groupe de musiciens dédié au « samulnori », un genre de musique traditionnelle coréenne qui se joue avec quatre instruments de percussion : le kkwaenggwari (un petit gong), le jing (un plus grand gong), le janggu (un tambour en forme de sablier) et le buk (un tambour tonneau).





Depuis, Kim Duk-Soo et ses musiciens se produisent non seulement en Corée du Sud mais aussi au-delà de leurs frontières, contribuant au renouveau de la musique traditionnelle coréenne.





Date : le 27 mai 2021

Lieu : Gyeonggi Art Center à Suwon