Spectacle de danse pour enfants : « Rudolph »

La Compagnie nationale de danse contemporaine de Corée propose un spectacle de danse pour enfants intitulé « Rudolph » le 29 mai au Nurim Art Hall à Hwaseong dans la province de Gyeonggi.





Le spectacle raconte l'histoire d'un petit singe frileux aux fesses rouges nommé Rudolph. Pour la première fois de sa vie, il sort de sa forêt et part tout seul à la rencontre de son grand-père à l'occasion de Noël. Sur son chemin, il croise des crocodiles et traverse la mer à la nage. Dans son aventure pleine de péripéties, il découvre le monde et se fait des amis.





Chorégraphiée par la danseuse Lee Kyung-gu, cette pièce permettra au jeune public de découvrir la danse contemporaine de manière ludique et joyeuse.





Date : le 29 mai 2021

Lieu : Nurim Art Hall à Hwaseong