WELT, une start-up de santé numérique

La start-up sud-coréenne WELT Corporation a vu le jour en 2016 en tant que société dérivée de C-LAB, qui est le programme de startups internes de Samsung Electronics. Il s’agit d’une entreprise de soins de santé numérique qui intègre les technologies de l’information dans les soins de santé et développe aussi bien du matériel, dont des produits portables que des logiciels comme des thérapeutiques numériques.





Et son produit phare est une ceinture intelligente qui ressemble à n’importe quelle ceinture ordinaire. Sauf qu’elle a des capteurs dans sa boucle qui mesurent le tour de taille, comptent les pas effectués et calculent le temps passé assis pendant la journée, surveillent la suralimentation et déterminent des schémas de marche. C’est aussi un outil de mesure avec lequel les patients atteints de la maladie de Parkinson, de démence ou de diabète peuvent voir dans quelle mesure leur maladie progresse.