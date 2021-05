L’économie Potemkine

ⓒ Getty Images Bank

Le terme d’« économie Potemkine » désigne une situation économique qui semble florissante en apparence mais qui est en fait tout le contraire.





Le mot Potemkine est devenu célèbre après un rocambolesque épisode historique russe. En 1787, l’impératrice Catherine II se rend en Crimée, que la Russie a pris à l’Empire ottoman quatre ans plus tôt. Grigory Potemkine, gouverneur de la région et amant de l’impératrice, érigé alors de faux villages dans cette région ravagée par la guerre pour impressionner l’impératrice. S’inspirant de cette histoire, l’expression de « village Potemkine » a été créée pour faire référence à une fausse structure ou situation visant à cacher une triste réalité et à montrer quelque chose de merveilleux à la place.





Potemkine est aussi devenue un qualificatif économique après que l’économiste américain Paul Krugman l’a utilisé plusieurs fois pour parler du délabrement économique de l’Union soviétique. Jusqu’en 2012, l’économie russe a augmenté de 7 % par an pendant sept ans, mais la croissance a chuté à 1,3 % en 2013 quand Vladimir Poutine est revenu au pouvoir. Ensuite, après l’annexion par la Russie de la péninsule de Crimée en mars 2014, la cote de crédit souverain de la Russie a une fois encore dégringoler et les capitaux étrangers sont sortis du pays, ce qui a incité de nombreuses personnes à utiliser le terme d’« économie Potemkine » pour parler de l’économie russe.