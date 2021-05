L’inquiétante inflation en Corée du Sud !

ⓒ Getty Images Bank

Les prix en Corée du Sud sont de plus en plus sous une pression haussière. Selon le Bureau national des statistiques (Kostat), les prix à la consommation en avril ont augmenté de 2,3 % en glissement annuel, soit la plus forte augmentation en trois ans et huit mois.





L’augmentation drastique des prix à l’alimentation, du pétrole et des logements rend la vie de ceux à faible revenu déjà en difficulté encore plus difficile. Et sur une note plus inquiétante, c’est que la tendance à la hausse des prix devrait se poursuivre encore pendant un certain temps, en raison de l’effet de base de l’année dernière et des prix internationaux du pétrole qui devraient suivre eux aussi une tendance à la hausse.





Mais le danger est que l’inflation ne pèse pas seulement sur les acteurs économiques, elle pourrait aussi entraîner une hausse des taux d’intérêt. Et des taux d’intérêt plus élevés, cela signifie un poids supplémentaire sur les finances des ménages et des entreprises fortement endettés.