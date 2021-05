Corée du Nord : la campagne de paix de Moon Jae-in

ⓒ YONHAP News

Un an avant le terme de son mandat, le président Moon Jae-in a prononcé lundi un discours spécial à l'occasion du quatrième anniversaire de son investiture. Au cours de celui-ci, il a réitéré son engagement à faire avancer le processus de paix dans la péninsule coréenne.





« Jamais avant Moon Jae-in, un gouvernement sud-coréen n’avait fait preuve d’autant de volonté pour améliorer les relations intercoréennes. Et de fait, cet investissement n’a pas été sans résultat. Durant la présidence Trump, Washington et Pyongyang se sont engagés dans une diplomatie descendante et leurs dirigeants ont échangé des lettres. Ce rapprochement n’a toutefois débouché sur aucune avancée concrète. Les relations entre les deux Corées sont également gelées, notamment depuis l'apparition de la COVID-19 l'année dernière. Sans la pandémie, des échanges économiques auraient été menés entre les deux parties, mais de manière limitée. Lors de son discours, Moon a exprimé son intention de poser les bases d'une paix durable, ravivant l’espoir d’une éclaircie dans les relations intercoréennes », explique le commentateur politique Choi Young-il.





Le président sud-coréen a également salué la révision de la politique de l’administration Biden à l'égard de Pyongyang, la qualifiant de flexible, graduelle et pragmatique. Il a déclaré que Séoul coordonnerait davantage sa propre politique nord-coréenne afin de trouver des moyens de relancer les pourparlers intercoréens ainsi que le dialogue entre la Corée du Nord et les États-Unis. Ses remarques semblent confirmer les attentes selon lesquelles Moon devrait jouer à nouveau le rôle de médiateur.