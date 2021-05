La Corée du Nord que vous ne connaissez pas Les marques déposées en Corée du Nord

ⓒ KBS

La loi sur la protection des marques a été promulguée lors d’une réunion de l'Assemblée populaire suprême en 1998. La Corée du Nord traversait alors une période économiquement très difficile, connue sous le nom de « marche forcée », durant laquelle le fonctionnement des usines était en partie suspendu.





Cette loi, qui par la suite a été complétée, définit la marque comme étant un signe susceptible de représentation graphique, lequel peut prendre la forme d’un logo, d’un dessin, d’une figure, d’une couleur ou de tout autre élément qui serait à même d’établir une distinction entre les produits de plusieurs entreprises.





« Durant les années 1990, alors que les usines locales n’étaient plus capables d’assurer une production suffisante, des produits chinois ont commencé à arriver sur le marché, rendant nécessaire l'introduction d'une loi sur les marques. À l'époque, Pyongyang organisait des expositions internationales de produits dans des pays étrangers tels que la Colombie et les Pays-Bas et y exposait ses marchandises, avec l'objectif bien sûr de les exporter. C’est ainsi que la loi a été promulguée », explique Kim Young-hui, chercheuse au Centre de la nouvelle économie de la péninsule coréenne de la Banque de développement de Corée.





Depuis qu’il est au pouvoir, Kim Jong-un n’a cessé d’insister sur l'importance de développer les marques. L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a indiqué en janvier que le Nord a fait enregistrer en 2020 sept marques auprès de l’Office des Nations unies à Genève.