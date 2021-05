Les mecs sont tous pareils (11) 콜?

Dialogue

현주 : 미안해.

Hyeon-ju :Je suis désolée.





도겸 : 누나가 왜 미안해.

나도 이번 작품 연재 끝내고

본격적으로 여친 찾기 들어가야겠다.

미안하면 누나도 적극 협조하든가. 콜?

Do-gyeom :Pourquoi tu te sens désolée ?

Moi aussi, je vais commencer à chercher sérieusement

une petite amie après avoir fini la publication de cette série.

Si tu te sens désolée, tu peux m’aider activement. D’accord ?





현주 : 콜...

Hyeon-ju : D’accord…





L’expression de la semaine

콜? : D’accord ?





L’expression « 콜 ? » vient du mot anglais « call ». Il est dit qu’elle provient du terme anglais « call » ou « suivre » en français, employé dans les casinos pour les jeux de cartes. Elle est principalement utilisée par les jeunes sud-Coréens entre gens proches pour demander l’opinion de l’interlocuteur ou donner une réponse positive à une question. De ce fait, il est préférable de ne pas l’employer lors des occasions formelles.





Dans cet extrait, 도겸 dit : « 미안하면 누나도 적극 협조하든가. 콜? » qui signifie « Si tu te sens désolée, tu peux m’aider activement. D’accord ? ». 현주 répond : « 콜... » pour dire qu’elle est d’accord. Ainsi, si on utilise cette expression en demandant l’avis de l’interlocuteur, elle signifie « Qu’est-ce que tu en penses ? », « Ça va ? » ou « D’accord ? ». Si on y répond « 콜 », cela veut dire « C’est bon », « D’accord » ou « C’est entendu ».





Ex) Quand on propose à son ami d’aller voir un film ce week-end, on peut dire : « 주말에 영화 보러 가자. 콜? » qui se traduit par « Allons voir un film ce week-end. D’accord ? » 주말 a le sens de « week-end », 영화 « film » et보다 « voir ». L’expression -러 가다 signifie « aller faire quelque chose ». -자 est une terminaison qui marque une proposition. A cette question, si cet ami est d’accord, il peut y répondre : « 콜 ! »





Exemple

가: 우리 짜장면 시켜 먹을까?

나: 콜!

A : Et si on se faisait livrer du jajangmyeon ?

B : D’accord !





Consultante : Park, Ji-young (professeur retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

미안하다 : « être désolé »

▶ 미안해, qui est sa forme au présent non honorifique, est une expression pour demander pardon. Sa forme honorifique est « 미안해요 ».

누나 : « grande sœur »

▶ Ce terme est utilisé par un homme. Une femme utilise le mot 언니pour désigner sa grande sœur.

가 : particule de sujet

왜 : « pourquoi »

나 : « je » ou « moi »

도 : particule qui donne le sens d’« aussi »

이번 : « cette fois » ou « ce »

작품 : « œuvre »

연재 : « publication en série d’articles ou de bandes dessinées »

끝내다 : « finir »

-고 : terminaison connective qui indique que l’action dans la proposition précédente et celle dans la proposition suivante se succèdent l’une après l’autre 본격적으로 : « sérieusement »

여친 : abréviation de 여자친구 « petite amie »





※ 여자친구 est composé de 여자 « femme » et de 친구 « ami ». Mais, ensemble, ils signifient « petite amie ». Pour désigner « un ami » ou « une amie », on utilise le mot « 친구 » tout court. De la même manière, 남자친구 avec « 남자 » qui signifie « homme » a le sens de « petit ami ». Pour préciser qu’il s’agit d’un simple ami ou d’une simple amie, les jeunes sud-Coréens utilisent les néologismes « 여자 사람 친구 » et « 남자 사람 친구 ». Par abréviation, « 여사친 » et « 남사친 ». 사람 signifie « personne ».





찾다 : « chercher »

-기 : terminaison qui sert à substantiver un verbe

들어가다 : « entrer » ou « commencer »

겠 : terminaison qui marque la volonté

-면 : terminaison connective qui marque une supposition

적극 : « activement »

협조하다 : « aider » ou « coopérer »

-든가 : terminaison connective qui indique « peu importe qu’une action se fasse ou pas »