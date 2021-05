La collection d’art de Lee Kun-hee convoitée par de nombreuses collectivités locales

ⓒYONHAP News

C’est une belle bataille qui s’annonce autour de la collection d’art personnelle de Lee Kun-hee, le défunt patron du groupe Samsung. Il s’agit de plus de 20 000 œuvres et objets d’art dont la famille de ses héritiers a récemment fait don, ce notamment au bénéfice du Musée national d’art contemporain (MMCA). Par la suite, le président de la République a ordonné d’examiner la possibilité d’aménager une salle d’exposition ou un nouveau pavillon entièrement dédié à la collection du « Chairman Lee ». Et cette éventualité a fait germer l’idée de créer à cette fin une antenne régionale du MMCA ou un musée national en province.





Pour le moment, ni le gouvernement ni Samsung n’ont annoncé quelque chose de concret en la matière. Or, les collectivités locales sont déjà nombreuses à candidater pour accueillir cette manne artistique en mettant en valeur leur lien particulier avec le défunt, sa famille ou encore son groupe. C’est le cas pour Daegu, Uiryeong, Yeosu, Busan, Suwon, Jinju et Gwangju, entre autres.





Par exemple, la ville de Daegu souligne qu’elle est le lieu de naissance de Lee Kun-hee et le berceau du premier conglomérat du pays. Selon son maire Kwon Young-jin, Daegu était l’un des trois centres de l’art moderne coréen avec Séoul et Pyongyang, et elle mérite donc d’abriter cette collection. Quant au district d’Uiryeong, situé dans la province de Gyeongsang du Sud, il fait remarquer que le village natal de Lee Byung-cheol, le fondateur de l’« empire Samsung » et père de Lee Kun-hee, se trouve là-bas et que le futur dauphin y a passé son enfance sous la protection de sa grand-mère. La ville de Yeosu, dans la province de Jeolla du Sud, rappelle que le « Chairman Lee » y a acheté, de son vivant, une île sous forme de cœur. La municipalité a fait preuve d’une grande réactivité en proposant un terrain destiné à accueillir le musée de Lee Kun-hee, à savoir le site où se trouvent les pavillons de l’Exposition internationale de Yeosu 2012. Pour sa part, Busan met en avant son emplacement géographique avantageux et son prestige en tant que ville touristique mondialement connue. D’après son maire Park Heong-joon, il ne faut pas installer ce musée dans la métropole de Séoul, mais dans une province du Sud conformément au vœu du défunt de développer la culture sur tout le territoire. Dans la province de Gyeonggi, la ville de Suwon souligne de son côté qu’elle abrite un parc industriel de Samsung Electronics.





Une telle surchauffe s’explique par d’importantes retombées directes et indirectes escomptées. La collectivité locale qui réussira à accueillir le « musée Lee Kun-hee » verra sa région s’imposer comme un pôle majeur artistique et son économie se dynamiser en attirant d’innombrables visiteurs.





Le Musée national d’art contemporain (MMCA) a reçu une belle collection du défunt magnat du premier « chaebol » sud-coréen : un total de 1 488 œuvres d’art de haute valeur, soit 1 369 pièces de 238 artistes sud-coréens des arts moderne et contemporain ainsi que 119 pièces de huit étrangers de l’époque moderne, sans oublier plusieurs œuvres classées sur la liste des Trésors nationaux. On y retrouve notamment celles d’artistes représentatifs du pays du Matin clair, tels que Kim Ki-chang, Kim Eun-ho, Kim Whan-ki, Kwon Jin-kyu, Park Soo-keun, Byun Kwan-sik, Yoo Young-kuk, Yoo Kang-yul, Lee Sang-beom, Lee Ung-no, Lee Jung-seop, et Chang Uc-chin. Notamment, deux œuvres dont on croyait avoir perdu la trace : « Le Taureau blanc » (1954) de Lee Jung-seop et « Mureungdowondo » ou « Paradis : la Source aux fleurs de pêcher » (1922) de Lee Sang-beom. Cet apport devrait renforcer, en termes de quantité aussi bien que de qualité, les collections d’art moderne coréen du MMCA, c’est-à-dire antérieur aux années 1950. Le musée en possédait environ 960 œuvres, alors que la collection de Lee contient pas moins de 320 pièces. Et celle-ci comporte également quelques chefs d’œuvres de grands maîtres mondiaux qui étaient aux abonnés absents au MMCA : Claude Monet, Paul Gauguin, Pablo Picasso, Joan Miro, Salvador Dali et Marc Chagall. C’est pourquoi, de nombreuses collectivités locales se sont lancées pour accueillir le musée de Lee Kun-hee sur leur sol, que leur projet soit viable ou non.





D’après certains experts, il est certes important d’élire le meilleur site à cette fin, mais il est encore plus primordial d’assurer la gestion de cet héritage artistique.