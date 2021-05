Moon Jae-in donne un discours spécial à l’occasion du 4e anniversaire de son investiture

ⓒYONHAP News

A la Cheongwadae, le président de la République a donné, lundi, une allocution à l’occasion du 4e anniversaire de son arrivée au pouvoir, avant de répondre aux questions d’une vingtaine de journalistes sur place. Il a fait le bilan de sa gestion de l’Etat et s’est prononcé sur les principaux dossiers d’actualité.





Tout d’abord, Moon Jae-in a reconnu que sa politique immobilière avait échoué à atteindre l’objectif de stabiliser les prix des logements et que son parti, le Minjoo, l’avait payé très cher suite à sa débacle des élections partielles du 7 avril. Ainsi, il a renouvelé son mea culpa après avoir présenté ses premières excuses sur le dossier immobilier dans son discours du Nouvel an cette année. En ce qui concerne ses trois ministres désignés dont la confirmation parlementaire reste bloquée, Moon n’a pas cédé aux partis d’opposition qui lui demandaient de revenir sur sa décision. Au contraire, il a souligné la nécessité de réformer le système d’audition actuel qui laisse traquer les moindres défauts des nommés au lieu d’examiner leurs compétences véritablement requises. A la question de savoir s’il allait gracier trois grandes personnalités actuellement en prison, à savoir les deux anciens chefs de l’Etat Lee Myung-bak et Park Geun-hye, ainsi que le vice-président de Samsung, Lee Jae-yong, le locataire de la Cheongwadae n’a ni confirmé ni infirmé pour répondre seulement qu’il prendrait sa décision en tenant compte des opinions de la population. Cependant, il a laissé apparaître un petit changement par rapport à sa dernière prise de position. Dans la conférence de presse du Nouvel an, il avait dit qu’il était « trop tôt » pour y songer.





Pour ce qui est de la lutte contre le COVID-19, Moon Jae-in a promis de faire en sorte que le pays incarne l’immunité collective plus tôt que prévu, c’est-à-dire bien avant novembre prochain. Selon lui, son gouvernement n’épargnera pas aussi tous ses efforts pour atteindre plus de 4 % de croissance économique cette année. Le président a mis l’accent en particulier sur « l’emploi » en répétant le mot 15 fois dans son discours. Il a précisé que la priorité serait donnée à la création d’emplois de qualité dans le secteur privé et que dans cette optique, l’exécutif renforcerait la communication avec les entreprises afin d’assouplir ou supprimer des réglementations, de promouvoir le développement de nouvelles industries et d’apporter un soutien vital aux jeunes pousses.





Pour les relations intercoréennes, Moon a dit qu’il ne saurait s’impatienter du fait qu’il ne lui reste que la seule et dernière année de son mandat. Du coup, il a affirmé sa volonté de faire de l’ultime année de son mandat la dernière opportunité d’avancer vers une paix irréversible dans la péninsule coréenne, en souhaitant que la Corée du Nord réponde positivement à ses attentes. Par ailleurs, le président a salué la bonne direction de la politique nord-coréenne récemment dévoilée par l’administration Biden. Selon lui, le prochain sommet Séoul-Washington devrait contribuer à la reprise du dialogue Séoul-Pyongyang et Pyongyang-Washington et à faire un nouveau pas vers la coopération pacifique. En effet, le processus de paix dans cette partie du monde était l’une de ses plus grandes priorités. Mais ce dossier reste au point mort depuis l’échec cuisant du second sommet de Hanoï en 2019 entre Kim Jong-un et Donald Trump.





Le camp d’opposition politique a réagi très sèchement. Sa première force, le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), a accusé le chef de l’Etat de se montrer « déconnecté de la réalité » et de continuer à « s’entêter », avant de lui demander de changer de cap dans sa gestion de l’Etat. En effet, Moon a certes reconnu le fiasco de sa politique immobilière. Pourtant, il a déclaré qu’il en garderait les lignes directrices en réaffirmant sa détermination à éradiquer la spéculation. Par ailleurs, il se voit renié non seulement par le PPP mais aussi par quelques députés du Minjoo qui lui demandent de revenir sur sa nomination de trois candidats ministériels jugés inappropriés, à savoir Lim Hye-sook, nommée ministre des Sciences, Noh Hyeong-ouk, choisi pour diriger le ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports, et Park Jun-young retenu pour le fauteuil de ministre des Affaires maritimes et de la Pêche. Perspective sombre aussi pour le processus de paix dans la péninsule coréenne. Dès que le gouvernement de Joe Biden a présenté sa politique pratique et progressive vis-à-vis de Pyongyang, le régime de Kim Jong-un y a opposé une vive protestation.





Ainsi, certains invitent le président Moon à déployer toutes ses énergies dans la lutte contre le COVID-19, la reprise économique et l’amélioration de la vie quotidienne des sud-Coréens.