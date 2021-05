Gangneung et ses environs

Cette semaine, petit tour sur le rivage de la côte est, dans la province de Gangwon, plus précisément dans la ville de Gangneung à deux ou trois heures de Séoul.





Les Jeux olympiques d’hiver de 2018 ont révélé cette charmante petite ville au monde puisque certaines des compétitions y ont été organisées. Pour cet évènement, la ville a reçu un sacré coup de jeune. Une ville aérée et plaisante organisée autour d’un important marché central et qui possède de superbes plages à quelques kilomètres, dont la plus connue s’appelle Gyeongpodae.





ⓒ YONHAP News

Gyeongpodae, c’est aussi le nom d’un lac tout proche de la mer qui offre de belles promenades mais aussi la possibilité de se perdre dans des collines de pins.





Gangneung est également renommée pour son festival du Danojae, une cérémonie remontant au 9e siècle et reconnue comme patrimoine immatériel de l’humanité par l’Unesco. Chaque année se tient aussi un festival du café dont les sud-Coréens sont de plus en plus friands.





ⓒ www.kculture.or.kr, YONHAP News

Toute proche des monts Taebaek, la ville offre la possibilité de s’aventurer dans des sentiers de randonnée mais aussi de découvrir de superbes temples. Une ville qui offre de multiples activités, qu’elles soient culturelles, sportives avec le ski entre autres, mais aussi des moments de détente en famille, en couple ou entre amis.





ⓒ YONHAP News

Bonne visite donc…