« All Yours », 2e opus officiel d’Astro

Astro est de retour avec son 2e album studio « All Yours ». Son dernier album a été publié il y a plus de deux ans.





Formé par Fantagio, le boys band a débuté en 2016 avec six membres : MJ, Jinjin, Cha Eun-woo, Moon Bin, Rocky et Yoon San-ha. Dès ses débuts, il a été désigné comme l’un des meilleurs nouveaux groupes de k-pop par le magazine américain Billboard. A peine une semaine après sa sortie, son premier mini-album « Spring Up » s’est même hissé au 6e rang du classement World Album de Billboard.





Après avoir organisé le 26 février 2017 son premier fan-meeting officiel « AROHA Festival » à Séoul, Astro a rencontré ses fans internationaux aux Etats-Unis et au Canada entre février et mars 2018. Et dans le cadre de sa tournée mondiale « ASTROAD TOUR START LIGHT » lancée le 16 mars 2019, les six garçons se sont produits en concert dans plusieurs grandes villes asiatiques et américaines.





Célébrant cette année le 5e anniversaire de ses débuts, Astro a fait son retour le 5 avril dernier avec son 2e opus officiel composé de 10 morceaux.