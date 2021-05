COVID-19 : le Népal incite les randonneurs à ramener les bouteilles d’oxygènes pour les malades

ⓒ YONHAP News

Le Népal réclame aux alpinistes de l’Himalaya de rapporter leurs bouteilles d’oxygènes même vides pour faire face à l’épidémie de COVID-19 qui prend de l’ampleur. Selon le quotidien britannique The Guardian, l’Association d'alpinisme du Népal (NMA) a fait cette demande aux randonneurs la semaine dernière afin de réutiliser les bouteilles pour les patients atteints de la maladie virale.





Le gouvernement népalais a interdit la randonnée en montagne en mars 2020 sur fond de pandémie, mais six mois plus tard, face à l’impact économique conséquent, il a recommencé à délivrer des autorisations pour les expéditions. Les autorités publiques s’attendent à ce que ce dispositif permette de collecter plus de 3 500 bouteilles d’oxygène. D’habitude, celles-ci sont jetées le long des sentiers après utilisation.