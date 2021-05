Indonésie : le changement climatique abîme les plus anciennes fresques pariétales

ⓒ YONHAP News

Le changement climatique altère à un rythme alarmant les plus anciennes peintures rupestres de l’île de Sulawesi, en Indonésie. C’est ce que nous apprend un rapport de l’équipe de recherche de l’archéologue Jillian Huntley, publié la semaine dernière dans la revue Nature.





Selon les chercheurs, 11 arts pariétaux des grottes calcaires datant d’entre 20 000 et 45 000 ans et situés dans les grottes de Maros-Pangkep ont vu leur surface dégradée ces dernières décennies à cause de la cristallisation des sels.





Ce phénomène est attribuable à El Niño, renforcé par le réchauffement planétaire. El Niño, qui désigne le phénomène de hausse anormale des températures des eaux océaniques, accentue la sécheresse et les fortes pluies.