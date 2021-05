Norazo fait sensation avec « Vegetable »

ⓒ YONHAP News

Norazo est de retour avec une chanson intitulée « Vegetable », mettant toujours en avant son concept original.





Le duo masculin a publié le 29 avril ce single faisant l’éloge des légumes bio en souhaitant une excellente santé à tous ceux qui l’écoutent. Il s’agit de la 5e chanson dite « food song », portant sur l’alimentation, après « Maquereau », « Curry », « Cider » et « Pain ».





Digne de sa réputation, Norazo propose cette fois-ci encore une scène inoubliable pleine de joie et de surprises. Pour cela, Jobin et Won-heum n’hésitent pas à se déguiser en betterave et en chou, les deux légumes essentiels pour préparer le fameux kimchi.