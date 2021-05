GHOST9 sera de retour en juin

ⓒ MAROO

GHOST9, représenté par le leader Son Joon-hyung, fera son retour le mois prochain. Le boys band ayant débuté le 23 septembre 2020 avec neuf membres va ainsi sortir un nouveau disque trois mois seulement après la publication de son 3e mini-album « NOW : Where we are, here ».





Rappelons que son titre phare « SEOUL » mettant en avant une performance à couper le souffle a séduit beaucoup de fans internationaux.





Depuis ses débuts, le groupe publie tous les trois mois un album tout en approfondissant son univers original. D’où une attente grandissante pour découvrir une nouveauté de GHOST9.





Les neuf membres sont actuellement en pleine préparation afin de présenter un disque de qualité témoignant de l’évolution du groupe. La date de sa sortie n’est pas encore fixée.