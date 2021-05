La compagnie sud-coréenne de danse classique Universal Ballet présentera « Don Quichotte » du 4 au 6 juin au Centre d'arts de Séoul, en compagnie du Korea Coop Orchestra dirigé par le chef Kim Kwang-hyun. Inspiré du roman « L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche » de l’écrivain espagnol Miguel de Cervantès, ce ballet a été créé en 1869 par le chorégraphe Marius Petipa sur une musique de Ludwig Minkus.





Le ballet « Don Quichotte », à la fois comique et romantique, est centré sur l'histoire d'amour entre la charmante jeune femme Kitri et le barbier Basile qui connaît un dénouement heureux grâce à l'aide de Don Quichotte, alors que l'œuvre originale raconte principalement les aventures de ce chevalier à la triste figure et de son fidèle serviteur Sancho.





Haut en couleurs et plein de vivacité, ce spectacle permettra au public d'apprécier la virtuosité technique des danseurs et le charme des danses folkloriques espagnoles associées à la danse classique.





Date : du 4 au 6 juin 2021

Lieu : Centre d’arts de Séoul