Exposition du matériel de bureau de style traditionnel coréen

Le Musée des bijoux Byeokbong situé à Paju, dans la province de Gyeonggi, propose du 5 mai au 28 novembre une exposition consacrée au matériel de bureau traditionnel coréen créé par des maîtres artisans contemporains.





Les lettrés du royaume de Joseon utilisaient, pour la calligraphie ou la peinture, non seulement des fournitures comme le pinceau, le papier et l’encre, mais aussi du matériel comme un lave-pinceau, un récipient à eau en porcelaine, ou un presse-papier. L'exposition présente ces derniers objets fabriqués par les mains expertes des maîtres artisans ayant été désignés biens culturels immatériels de la Corée du Sud, de la ville de Séoul ou de la province de Gyeonggi : Seo Gwang-su, Park Mun-yeol, Son Dae-hyeon et Kim Young-hee.





Créées avec des matériaux précieux comme la porcelaine ou le jade, ces œuvres devraient impressionner les visiteurs de l’exposition aussi bien par leur beauté que par leur fonctionnalité.





Date : du 5 mai au 28 novembre 2021

Lieu : Musée des bijoux Byeokbong à Paju