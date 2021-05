Concerts consacrés à l’intégrale des concertos pour piano de Rachmaninov

Le Centre d'arts de Séoul accueillera deux concerts consacrés à l'intégrale des concertos pour piano de Sergueï Rachmaninov.





Le premier des deux concerts aura lieu le 8 juin et fera entendre la Rhapsodie sur un thème de Paganini et le Concerto pour piano n°3 du compositeur romantique russe. Ces œuvres seront interprétées par deux pianistes sud-coréens, Han Chi-ho et Lee Taek-gi, avec le Millenium Symphony Orchestra, placé sous la direction de Sung Ki-sun.





L'autre concert, prévu le 11 juin, sera assuré par le même orchestre, dirigé cette fois-ci par Baik Yoon-hak. Trois solistes russes, Peter Ovtcharov, Sergei Tarasov et Ilya Rashkovskiy, interpréteront respectivement les Concertos pour piano n°1, 2 et 4 de l'un des compositeurs les plus marquants du XXe siècle.





Date : le 8 et le 11 juin 2021

Lieu : Centre d’arts de Séoul