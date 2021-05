I-ON Communications, un développeur de solutions de gestion des données non structurées

ⓒ I-ON Communications Co., Ltd.

Imaginez la quantité de données que les séries de la chaine KBS peuvent représenter. Néanmoins, si vous recherchez une série particulière sur son site, vous pouvez la trouver facilement, car les données sont bien rangées et organisées. La technologie logicielle qui range de si grandes quantités de données est appelée la technologie de gestion de données non structurée et sur ce segment, l’un des leaders est I-ON Communication.

Fondé en 1999, la société est spécialisée dans le développement de logiciels et de solutions numériques principalement dans trois domaines : les entreprises, les TIC énergétiques et les technologies du sport. Et depuis ses débuts, elle est devenue l’une des entreprises les plus importantes dans le domaine de systèmes de gestion de contenu Web du pays.