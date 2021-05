Les freeconomics

ⓒ Getty Images Bank

Le mot freeconomics est la combinaison des mots anglais « libre » et « économie » et il décrit une structure de profit où les entreprises fournissent des services aux consommateurs gratuitement et créent une nouvelle valeur ajoutée à travers cela.

Il est possible de voir des exemples de la freeconomie dans la vie quotidienne. Par exemple, quand dans la rue nous recevons des lingettes dont l’emballage sert de support à diverses publicités. L’entreprise qui en fait sa publicité les distribue car elle sait que les consommateurs reconnaîtront ses produits à chaque fois qu’ils utiliseront les lingettes. Cela peut ainsi conduire à plus d’achats et générer à terme plus de revenus pour l’entreprise.

Le mot freeconomics est aussi utilisée en informatique. Pour les services informatiques, une fois une infrastructure mise en place, le coût augmente rarement même si le nombre de consommateurs s’accroît, ce qui permet de proposer des services gratuits à beaucoup de personnes. Profitant de cette caractéristique, les sites de portail Internet offrent à titre gratuit des informations et peuvent réaliser en même temps de gros bénéfices grâce à des publicités.

La freeconomie peut être positive, car elle fournit divers services aux consommateurs et élargit leur choix d’options. Toutefois, comme les entreprises disposant de gros capitaux ont plus de chances de survivre à cette libre concurrence, il y a un risque que le marché devienne plus monopolistique et que cela pénalise à la fin les consommateurs.