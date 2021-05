La ceinture « k-semiconducteurs »

ⓒ YONHAP News

Avec l’accélération de la transition numérique depuis l’apparition du COVID-19, les semi-conducteurs sont devenus un problème de sécurité mondiale. De ce fait, la compétition mondiale pour dominer le secteur des puces de toutes natures s’est un peu plus intensifiée entre les grandes économies telles que les États-Unis, l’Europe et la Chine, chacun annonçant des projets d’investissements d’envergure. Dans cette optique, le gouvernement sud-coréen a lui aussi dévoilé » le 13 mai dernier sa « stratégie k-semiconducteur ».

Avec les grands fabricants de puces du pays tels que Samsung Electronics, SK Hynix et d’autres encore qui ont promis une enveloppe d’investissements de plus de 510 mille milliards de wons, un peu plus de 450 milliards de dollars jusqu’en 2030, le gouvernement sud-coréen va créer un écosystème complet pour l’industrie des puces locale qui sera capable de fabriquer des semiconducteurs de A à Z en un seul endroit.