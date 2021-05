La réaction nord-coréenne à la tentative de prise de contact de Washington

ⓒ YONHAP News, KBS

Les multiples tentatives de l'administration Biden de prendre contact avec la Corée du Nord se sont jusqu’à présent toutes soldées par un échec. Le 18 mars, la première vice-ministre nord-coréenne des Affaires étrangères, Choe Son-hui, a déclaré que Pyongyang resterait ferme sur ses positions tant que Washington ne renoncerait pas à sa politique hostile à son égard.





« Cette déclaration est intervenue alors que l'administration Biden travaillait encore à la révision de sa politique nord-coréenne. Le pays communiste a ignoré cet appel du pied dans le but évident d’amener les États-Unis à définir une politique qui lui soit le plus favorable possible. Par ailleurs, il a sans doute aussi considéré qu’il était préférable d’attendre que Washington ait achevé la révision de sa nouvelle politique », explique le commentateur politique Lee Jong-hoon.





Le royaume ermite a confirmé la réception de l’offre des Etats-Unis concernant sa nouvelle politique, sans que l’on sache exactement comment celle-ci a été transmise, ni comment le Nord y a répondu. Les observateurs ont noté toutefois un changement d'attitude significatif du régime communiste, qui était jusqu’alors resté muet sur l'offre de l’administration Biden ou l’avait purement et simplement rejetée.