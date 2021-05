La gestion des déchets en Corée du Nord

ⓒ Getty Images Bank

Les questions environnementales sont plus que jamais au cœur des débats sociétaux. Et parmi les défis majeurs que nos générations et celles à venir ont et auront à relever figure la gestion des déchets, dont la production est en augmentation constante. En Corée du Sud, les collectivités locales ont mis en place diverses initiatives visant à les réduire. Mais qu’en est-il au nord du 38e parallèle ?





« Dans chaque région nord-coréenne, ce sont des unités de voisinage, appelées inminban, qui sont chargées de trier les déchets et de les recycler dans une décharge publique. Un inminban est composé de 20 à 30 familles. En général, une dizaine d’inminban, soit quelque trois cents ménages, ont la responsabilité d’une décharge publique et sont tenus de financer les camions de transport ainsi que leur carburant. Les ménages partagent donc le coût de traitement des déchets », explique Jeong Eun-chan, professeure à l'Institut pour l'éducation sur la réunification.





Le pays communiste souffre d'une pénurie de matières premières, en raison des sanctions internationales dont il fait l’objet. En prenant la décision, en janvier 2020, de fermer ses frontières pour se protéger contre la pandémie de COVID-19, il s’est de surcroît privé un peu plus encore des matières premières qu’il parvenait à importer. Afin de faire face aux difficultés économiques, et dans le cadre d’une politique nationale d'autosuffisance, l'Assemblée populaire suprême, le Parlement nord-coréen, a adopté en avril 2020 une loi sur le recyclage.