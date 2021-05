La Justice n’interdit pas la vente d’un mémoire de Kim Il-sung

ⓒYONHAP News

Le tribunal du district de l’ouest de Séoul a rejeté, le 13 mai, la demande déposée par quelques associations conservatrices et leurs militants pour interdire provisoirement la publication et la diffusion d’un mémoire de Kim Il-sung. L’ouvrage intitulé « Avec le siècle » porte sur la jeunesse et les activités de résistance du fondateur de la Corée du Nord contre l’occupant colonialiste japonais.





Les plaignants avaient dénoncé la vente de ce livre qu’ils qualifient de « profitable à l’ennemi » au regard de la loi de sécurité nationale. En lançant une procédure de référé, ils ont souligné que cet ouvrage portait atteinte à la dignité et au droit moral garantis par la Constitution, ainsi qu’à l’ordre fondamental de la démocratie libérale. Mais la cour a jugé difficile d’estimer que cette œuvre viole directement le droit moral des plaignants au seul motif qu’elle est pénalement condamnable selon la loi de sécurité nationale.





« Avec le siècle » a été publié le 1er avril par la maison d’édition « Minjoksarangbang ». Celle-ci a été fondée l’an dernier par un militant qui œuvre pour promouvoir les échanges civils intercoréens. Cet homme souligne que ce mémoire mérite d’être présenté en Corée du Sud malgré la polémique. Mais cet éditeur est pointé du doigt pour avoir publié le mémoire tel quel, alors que celui-ci est accusé d’édulcorer, voire falsifier les faits historiques pour héroïser le grand-père de l’actuel dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, ce qui risque d’induire en erreur les lecteurs. En 1994, juste après la mort de Kim Il-sung, une maison d’édition a tenté de publier cet ouvrage, mais son patron a été arrêté en infraction de la loi.





Une fois le verdict tombé, les plaignants ont aussitôt fait appel. Par ailleurs, une autre partie a été formée autour de quelques familles des victimes emmenées contre leur volonté au Nord pendant la guerre de Corée. Elle a déposé une nouvelle demande d’interdiction provisoire contre cet ouvrage. Il s’agit de démonter l’argument de la Justice qui n’a pas voulu reconnaître une violation directe du droit moral aux premiers plaignants. Par contre, l’Association des éditeurs de Corée (KPA) s’est réjouie de la décision de la Justice, en ce que la clause de la loi de sécurité nationale sur tout ouvrage « profitable à l’ennemi » ne pourra plus servir de prétexte pour entraver la liberté d’édition.





Toutefois, le mémoire de Kim Il-sung restera inaccessible au public. En effet, les principales librairies en ligne ou physiques ont préféré interrompre les ventes de ce livre. Elles mènent leur concertation tout en suivant l’évolution de la situation.