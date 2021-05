COVID-19 : l’industrie manufacturière voit le bout du tunnel

ⓒGetty Images Bank

Bientôt le bout du tunnel ? L’industrie manufacturière sud-coréenne semble avoir retrouvé sa vitalité alors qu’elle a été fortement affectée par la crise du COVID-19. En témoignent quelques signes vitaux, notamment trois éléments clés. Tout d’abord, le taux d’utilisation des capacités de production dans les parcs industriels nationaux. Plus les ventes et commandes sont nombreuses, plus les usines tournent. Ensuite, la vente d’électricité, une énergie indispensable pour cela. Enfin, la production de lingots d’acier, une matière première de base.





Le changement le plus notable vient de la vente d’électricité. Celle-ci a atteint 4 374 GWh en mars pour progresser de 0,5 % en glissement annuel selon les données de Kepco, la compagnie nationale d’électricité. Elle continue à remonter la pente depuis novembre dernier alors qu’elle avait dessiné une courbe baissière depuis le début de la crise du COVID-19. Plus de la moitié de cette vente est liée à l’électricité industrielle. Grâce à l’embellie des exportations et à la reprise économique, les activités sont en hausse chez les principaux acteurs. En mars, la vente d’électricité a connu une hausse allant de 4,7 à 9,5 % selon les secteurs essentiels tels que les semi-conducteurs, la pétrochimie et l’automobile. Le même mois, le taux d’utilisation des capacités de production dans les parcs industriels nationaux a grimpé à 82,1 %, soit le plus haut niveau en quatre ans, donc depuis mars 2017. Ces sites ont vu leur production totale augmenter de 14,5 % en un mois pour atteindre 44 174,7 milliards de wons, soit 32 milliards d’euros, et leurs effectifs de 0,7 % pour environ 975 000 employés. En ce qui concerne les aciers de cémentation, leur production est montée à 6 062 000 tonnes en mars, soit une hausse de 4,8 % en glissement annuel et le plus haut niveau depuis mai 2019, selon les données de l’Association de la sidérurgie de Corée (KOSA).





Cependant, les incertitudes persistent. Notamment, les PME n’arrivent pas à se sortir de la crise pandémique. Par exemple, le taux d’utilisation des capacités de production s’élève à 87,9 % chez les entreprises de 300 employés ou plus, alors qu’il chute à 69,4 % chez celles de moins de 50 travailleurs. La situation s’avère la plus incertaine pour le secteur automobile dont la production en mars a baissé de 9,5 % en glissement annuel, une première en deux mois, ce sous l’impact de la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Selon certains experts, il faudra attendre encore deux ou trois mois pour savoir si l’industrie manufacturière sera bel et bien sortie du tunnel.