La Corée du Sud célèbre le 41e anniversaire du mouvement pour la démocratisation de Gwangju

Le pays du Matin clair n’a pas manqué de faire son devoir de mémoire. Il a célébré, mardi, le 41e anniversaire du début du mouvement pour la démocratisation de Gwangju. Le 18 mai 1980, les citoyens de cette ville du sud-ouest s’étaient soulevés contre la dictature militaire de l’époque, mais la résistance avait été étouffée dans un bain de sang.





Une cérémonie officielle a été organisée en mémoire des victimes au cimetière national qui leur est dédié à Gwangju. Crise sanitaire oblige, une jauge d’accueil a été mise en place. Et seules 99 personnes ont pu y assister. Parmi elles, le tout nouveau Premier ministre Kim Boo-kyum, les patrons des principaux partis politiques ainsi que des proches des victimes. Dans son discours, le chef du gouvernement a défini cet événement tragique d’il y a 41 ans comme un massacre de citoyens perpétré par le pouvoir de l’Etat avant de présenter des excuses. Et il a réaffirmé la volonté gouvernementale de faire toute la lumière sur cet événement. Le président de la République a lui aussi rendu ses hommages. Absent pour cause d’une prochaine visite aux Etats-Unis, Moon Jae-in s’est exprimé via un message posté sur les réseaux sociaux. Il a déclaré que la situation actuelle en Birmanie rappelait celle d’autrefois à Gwangju et que le peuple birman pouvait trouver l’espoir dans le cas sud-coréen. Et d’ajouter que l’esprit de lutte de Gwangju pour la démocratie, les droits de l’Homme et la paix se répandrait sur le monde entier. Le chef de l’Etat a évoqué aussi les derniers résultats obtenus par la Commission de vérité du 18 mai, y compris les témoignages et excuses livrés par quelques soldats de l’époque qui avaient tiré sur les manifestants civils.





Petit rappel historique. Le dictateur Park Chung-hee a été assassiné le 26 octobre 1979, alors qu’il dirigeait le pays d’une main de fer après avoir amendé la Constitution en octobre 1972 en vue de perpétuer son mandat. Ce qui a déclenché « le printemps de Séoul », à savoir un engouement pour la démocratie. Mais le 17 mai 1980, le régime militaire a instauré l’état de siège dans tout le pays. Dans la foulée, il a fait arrêter les dirigeants des partis politiques de l’opposition et déployé les forces armées dans les principaux points des grandes villes, y compris les campus où les étudiants étaient nombreux à manifester. Dans ce contexte, la grogne citoyenne a explosé à Gwangju et la population est descendue en masse dans la rue. L’armée a alors réprimé violemment les manifestants. Coupée du monde, cette ville s’est transformée en un champ de bataille, donnant l’image d’une guerre civile. Le mouvement a pris fin dix jours après son début et après une répression sanglante de l’armée. De ce massacre, ont été déplorés des centaines de morts.





Toutefois l’esprit de Gwangju a survécu pour renaître dans les grands rassemblements populaires de juin 1987. Ainsi, cet événement sanglant de l’histoire aura-t-il servi de terreau fertile à la démocratisation de la Corée du Sud.