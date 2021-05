L’alcool dans la société sud-coréenne

L’alcool tient une place non négligeable dans la société sud-coréenne. Au risque d'en étonner plus d'un, ce n'est pas d'un point de vue financier, mais bel et bien un problème socio-culturel. Du premier verre à l’université, de l’étudiant à l'employé, toutes les étapes de la vie passent par une manière différente de consommer l’alcool.





ⓒ YONHAP News, Getty Images Bank

Ainsi, les dîners d'entreprise et boire avec ses collègues, ce n'est pas toujours une partie de plaisir. La hiérarchie force, même indirectement, la main aux plus réfractaires, et les employés ne sont pas souvent en position de refuser. On retrouve ce même phénomène à l’université entre « sunbae » et « hoobae » (seniors et juniors). Heureusement, la nouvelle génération s'oppose à ces obligations et engendre le changement.





ⓒ Getty Images Bank

Outre cette problématique générale autour de la consommation d'alcool en Corée du Sud, il est intéressant de voir comment les différents alcools sont bus, et notamment avec quelle cuisine. Car soju, bière et magkeolli ne se marient pas avec n'importe quel plat !





ⓒ Getty Images Bank

Cependant, comme dans beaucoup de pays, la surconsommation est un danger permanent. Des délits commis sous l’emprise de l’alcool puis sanctionnés plus légèrement pour cette même excuse est une situation contre laquelle la société doit lutter.