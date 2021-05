« BORDER : CARNIVAL », 2e mini-album d’ENHYPEN

ⓒ BELIFT LAB

ENHYPEN est de retour avec un 2e EP composé de six morceaux après seulement cinq mois d’absence. Sorti le 26 avril dernier, le nouveau disque « BORDER : CARNIVAL » est la suite de son premier disque « BORDER : DAY ONE » dévoilé le 30 novembre dernier.





Formé à l’issue de l’émission concours I-LAND, le boys band est composé des sept finalistes : Hee-seung, Jay, Jake, Sung-hoon, Sunoo, Jung-won et Ni-ki. Ce dernier est Japonais. Pour rappel, le septuor a été créé par BELIFT LAB, un label résultant d'un partenariat entre HYBE, anciennement Big Hit Entertainment, et CJ ENM Entertainment.





Comme les traits d'union qui relient différents mots pour créer de nouvelles significations, les sept membres espèrent relier les gens, les différentes générations et le monde à travers leur musique.





ENHYPEN s’est imposé comme une icône de la 4e génération de la k-pop dès ses débuts en novembre 2020. Le clip vidéo de « Given-Taken », titre phare de son 1er mini-album, s'est classé au 4e rang des vidéos de boys-band sud-coréens les plus visionnées en 24 heures avec 9,4 millions de vues.





Son premier disque s'est écoulé à plus de 318 500 exemplaires en un jour et est devenu l'album le plus vendu par un groupe ayant débuté en 2020. En raflant les trophées attribués aux meilleurs espoirs de la k-pop à peine deux mois après leurs débuts, les membres de ENHYPEN ont vécu des moments à la fois grisants et confus.





Ce sentiment partagé est bien décrit dans « Drunk-Dazed », le titre phare de leur 2e mini-album « BORDER : CARNIVAL ».