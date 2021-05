Yang Joon-il est la star qui a bénéficié le plus de l’algorithme de YouTube

ⓒ PRODUCTION LEE HWANG

YouTube met en avant les vidéos pouvant intéresser les internautes grâce à son algorithme. Le premier site d’hébergement de vidéos au monde sélectionne effectivement les contenus à afficher prioritairement dans les résultats de recherche, les recommandations, les tendances et sur sa page d’accueil. Ce système propulse parfois des stars ou des chansons oubliées du grand public sur le devant de la scène.





Le site Exciting Dci a mené une enquête du 25 avril au 1er mai au sujet des stars ayant le plus bénéficié de l’algorithme de la plateforme. Selon ce sondage, c’est Yang Joon-il qui arrive en tête en obtenant plus de 11 085 votes. Il a regagné en popularité grâce à la chaîne YouTube « Online Tapgol Park » qui diffuse de vieux clips. Surnommé le « G-Dragon des années 90 », le chanteur mène activement sa carrière musicale. Il a publié en février dernier son nouveau mini-album « Day By Day ».





Arrive ensuite Brave Girls, qui est aujourd’hui au sommet de sa carrière grâce au succès tardif de « Rollin’ ». Ce morceau qui a créé le buzz sur YouTube quatre ans après sa sortie est devenu le plus gros hit du groupe féminin.