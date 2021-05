COVID-19 : un livreur chinois se réfugie dans une tente dans un complexe d’appartements

ⓒ KBS

A Shenyang, dans le nord-est de la Chine, un livreur de colis chinois s’est récemment retrouvé bloqué dans un complexe d’appartements. Etant donné qu’une infection au COVID-19 a été détectée aux alentours, la zone où il se travaillait a été confinée. Plus de 4 000 habitants ont été contraints de rester sur place, y compris le Chinois de 32 ans qui réside seulement à cinq minutes à pied.





Le livreur s’est donc installé dans une tente que sa femme lui a apportée et s’est nourri d’aliments offerts par les riverains. Trois jours plus tard, le bureau de gestion des appartements lui a proposé une résidence plus confortable.





Cette mesure de confinement draconienne est considérée comme essentielle pour la prévention du COVID-19 dans l’empire du Milieu.