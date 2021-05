Plans d’investissement massifs des entreprises sud-coréennes aux États-Unis

ⓒ YONHAP News

Les PDG de quatre des principaux groupes sud-coréens qui ont annoncé leur intention d’investir pour 40 milliards de dollars aux États-Unis ont accompagné le président Moon Jae-in lors de son voyage aux États-Unis pour son premier sommet avec le président américain Joe Biden le 21 mai.

Car depuis son entrée en fonction, le locataire de la Maison blanche a promu une politique économique consistant à donner la priorité aux intérêts américains. Biden fait notamment pression sur les pays et les entreprises du monde entier pour qu’ils se joignent à sa volonté de réorganiser les chaînes d’approvisionnement mondiales de manière que les Etats-Unis maintiennent leur leadership dans les industries technologiques mais aussi à concevoir des mesures fortes pour faire face au changement climatique.

Dans cette situation, de grands groupes commerciaux du pays, dont Samsung Electronics et Hyundai Motor, envisagent d’investir massivement au pays de l’Oncle Sam par anticipation et pour éviter tout désagrément futur. Mais d’un autre côté, beaucoup craignent ici que leurs décisions ne réduisent les investissements et les emplois dans le pays.