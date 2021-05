Danse : « After One Year »

La Compagnie nationale de danse contemporaine de Corée présente un spectacle intitulé « After One Year », du 4 au 6 juin, au Théâtre CJ Towol du Centre d'arts de Séoul.





Ce spectacle se compose de trois pièces de danse : « Sublimation Dance Film », « Tiny Round Clumsy » et « Dot. », respectivement chorégraphiées par la danseuse espagnole Lali Ayguadé et les sud-Coréennes Kwon Lyong-eun et Kim Bo-ra.





Cela fait plus d'un an que l’épidémie de COVID-19 s'est installée dans notre vie quotidienne. Ces œuvres chorégraphiques s'interrogent sur la « survie » des artistes qui traversent cette période de confusion et de troubles et invitent le public à réfléchir aux « fissures » qui apparaissent dans notre « nouveau normal ».





Date : du 4 au 6 juin 2021

Lieu : Centre d'arts de Séoul