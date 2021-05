Exposition de marionnettes tchèques

Le Musée d'histoire de Séoul organisera une exposition sur les marionnettes tchèques, du 4 juin au 29 août.





La tradition des marionnettes en République tchèque date de plus de 200 ans. Elle a été inscrite, en 2016, au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'Unesco.





126 marionnettes et 24 autres objets qui ont fait le voyage depuis la République tchèque et qui datent du 18e siècle jusqu’à aujourd'hui seront présentés dans cette exposition. Les visiteurs pourront non seulement admirer les pièces exposées, mais aussi découvrir la reproduction de l'atelier de fabrication de marionnettes, visionner des vidéos de spectacles et même toucher et jouer avec les marionnettes.





Date : du 4 juin au 29 août 2021

Lieu : Musée d’histoire de Séoul