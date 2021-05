Concert : « The Reason we love Paris »

Un concert intitulé « The Reason we love Paris » aura lieu le 12 juin au Lotte Concert Hall, situé dans le sud-est de Séoul. Ce concert réunira sur scène la soprano Son Ji-soo, l'acteur de comédies musicales Noh Yun et le groupe Letteamor, composé de quatre chanteurs masculins, Gil Byeongmin, Kim Sungsik, Kim Minseok et Park Hyunsoo.





Accompagnés par l'Arz's Chamber Orchestra, dirigé par Ahn Doo-hyun, ces artistes interpréteront des extraits de comédies musicales et d’opéras ayant pour décor la capitale française.





Au programme figurent notamment « Votre toast, je peux vous le rendre » de l'opéra « Carmen » de Bizet, « Le Temps des cathédrales » et « Belle » de la comédie musicale « Notre Dame de Paris » ou encore « La Musique de la Nuit » de la comédie musicale « Le Fantôme de l'Opéra ».





Date : le 12 juin 2021

Lieu : Lotte Concert Hall à Séoul