La comédie musicale « Beetlejuice » sera jouée du 18 juin au 8 août au Centre culturel Sejong à Séoul. Cette pièce basée sur le film culte éponyme de Tim Burton, sorti en 1988, a été créée en 2018 aux Etats-Unis avec la musique et les paroles d’Eddie Perfect sur un livret de Scott Brown et Anthony King. Il s’agit de sa première représentation en Corée du Sud.





« Beetlejuice » raconte l’histoire de jeunes mariés, Adam et Barbara, qui perdent la vie dans un accident de voiture. Devenus fantômes, ils tentent de hanter les nouveaux habitants de leur ancienne maison : Lydia, son père et sa belle-mère. Pour ce faire, ils font appel à un exorciste des vivants nommé Beetlejuice.





La version sud-coréenne de cette comédie musicale est dotée d'une distribution remarquable. Yoo Jun-sang et Jung Sung-hwa interpréteront le rôle de Beetlejuice, tandis que Lydia sera campée par Hong Na-hyeon et Jang Min-je. Le rôle de Barbara sera joué par Kim Ji-woo et Yuria et celui d'Adam par Lee Yul et Lee Chang-yong.





Date : du 18 juin au 8 août 2021

Lieu : Centre culturel Sejong à Séoul