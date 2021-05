Les mecs sont tous pareils (13) 부담스러웠어

Dialogue

민주 : 이 노래 기억나? 선배가 나한테 불러줬었잖아.

나 매일 이거 들으면서 선배 생각했는데.

Min-ju :Tu te souviens de cette chanson ? Tu l’as chantée pour moi. J’ai pensé à toi tous les jours en l’écoutant.





진호 : 난 이 노래 질렸는데.

Jin-ho :Moi, je m’en suis lassé.





민주 : 어?

Min-ju :Pardon ?





진호 : 듣다 보니까 따분하더라고. 너처럼.

솔직히 데모다 뭐다 난리 치는 여자, 좀 부담스러웠어.

Jin-ho :A force de l’écouter, elle est devenue ennuyeuse, comme toi. Franchement, une femme qui s’agite dans tous les sens

pour des manifestations ou autre, c’était pesant.

L’expression de la semaine

부담스러웠어: C’était pesant.





부담스럽다 : adjectif verbal qui signifie « une chose ou une action est pesante ou rend inconfortable ».





부담스럽다 est composé de 부담, charge ou fardeau, et du suffixe –스럽다. Ce dernier, qui donne le sens d’« avoir un tel caractère », sert à adjectiver un verbe. Par exemple, avec –스럽다 ajouté à la fin, le nom 걱정, qui signifie « inquiétude », se transforme en 걱정스럽다, qui veut dire « être inquiétant ».





L’expression 부담스러웠어 est employée pour exprimer qu’une parole, une action ou une situation est inconfortable et difficile à supporter. Elle peut aussi être utilisée quand le locuteur se sent obligé d’assumer un devoir ou une responsabilité. Au présent, c’est 부담스러워. En honorifique, on dit 부담스러워요.

Prenons un exemple. Si on reçoit un cadeau qui est très cher, on peut penser que ce cadeau est pesant. Dans ce cas, on peut dire en coréen : « 이 선물은 너무 부담스러워요. » 선물, c’est « cadeau », et 너무 « trop ».





Exemples

① 가: 일을 도와줄 수 있는 사람이 없을까요?

나: 아무래도 혼자 하기에는 좀 부담스럽겠지요?

A : Il n’y aurait pas quelqu’un pour aider à faire ce travail ?

B : De toute façon, ce sera un peu pesant de le faire seul, n’est-ce pas ?





② 가: 지난번에 소개 받은 사람 괜찮았어요?

나: 네, 그런데 너무 적극적으로 나오니까 부담스러워요.

A : Est-ce que la personne qu’on vous a présentée dernièrement vous a plu ?

B : Oui, mais comme elle s’est montrée trop entreprenante, c’est pesant.





Consultante : Park, Ji-young (professeur retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

이 : « ce » ou « cette »

노래 : « chanson »

기억나다 : « se souvenir »

선배 : terme utilisé pour désigner ou s’adresser à une personne qui est entrée dans la même école avant soi

가 : particule de sujet

나 : « je » ou « moi »

한테 : particule qui donne le sens de « à » comme « à quelqu’un »

부르다 : « chanter » ou « appeler »

▶ 불러줬었잖아 est la combinaison de « 부르다 » avec la terminaison pré-finale 었 qui marque le passé et -잖아, une expression utilisée pour indiquer que l’on est déjà au courant de quelque chose.

매일 : « tous les jours »

이거 : forme en style oral de 이것 « ce » ou « ceci »

듣다 : « écouter »

-으면서 : terminaison connective qui indique que plus de deux actions se produisent en même temps

생각하다 : « penser »

▶ 생각했는데 est composé du verbe 생각하다, de la terminaison pré-finale 았 qui marque le passé et de -는데, une terminaison connective employée pour expliquer une situation ou donner une nuance d’opposition.

난 : forme contractée de « 나는 » composé de « 나 », « je », et de 는, une particule auxiliaire qui est employée pour donner une nuance de contraste, d’opposition ou d’insistance

질리다 : « se lasser »

듣다 : « écouter »

-다 보니까 : « à force de »

따분하다 : « être ennuyeux »

-더라고 : terminaison finale qui est employée pour faire savoir ce qu’on a appris en en faisant l’expérience

너 : « tu » ou « toi »

처럼 : particule signifiant « comme »

데모 : « manifestation »

-다 뭐다 : expression qui porte le sens de « quelque chose ou autre »

난리 치다 : « s’agiter dans tous les sens »

좀 : « un peu »