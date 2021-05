Les meubles traditionnels coréens

Le mobilier du pays du Matin clair est peu connu en Occident, et pourtant, il se démarque nettement de ses voisins chinois et japonais et s’avère d’une extrême modernité. Très souvent dépouillé, le mobilier coréen est connu avant tout par ses nombreux coffres de toutes tailles permettant de stocker et ranger des livres, des documents et des vêtements.





ⓒ National Museum of Korea

De nombreux types de bois sont utilisés, et les anneaux de croissance sont souvent utilisés comme élément décoratif. Bien entendu, certains de ces meubles possèdent des ornements, en particulier ceux destinés aux femmes.





ⓒ National Museum of Korea

Il est rare de pouvoir acquérir un tel mobilier en Occident en dehors des salles de vente et des antiquaires spécialisés. En Corée du Sud, avant de se lancer dans l’acquisition d’un tel objet, il vous faut passer en revue de nombreuses boutiques afin de trouver la pièce qui vous convient. Pour les plus pressés, les méfiants mais aussi les fortunés, le plus simple sera de passer par un antiquaire local.





ⓒ YONHAP News, JANGAN ANTIQUE

Petit tour de cet artisanat d’art très spécifique au pays du Matin clair.