Séoul signe les accords Artemis sur la future exploration lunaire

La Corée du Sud est devenue le dixième pays à avoir signé les accords dits Artemis, une initiative pilotée par les Etats-Unis, qui est censée encadrer la coopération internationale sur les futures explorations et exploitations pacifiques de la Lune, de Mars et d’autres astres. C’est ce qu’a annoncé jeudi son ministère des Sciences et des TIC. Cette signature donne suite à ce que le président sud-coréen Moon Jae-in et son homologue américain Joe Biden ont décidé lors de leur premier sommet la semaine dernière à Washington.





Dans la mythologie grecque, Artémis représente la Déesse de la chasse, des animaux sauvages, de la Lune et de la pureté. Son nom a été repris pour désigner le programme d’exploration habitée de l’agence spatiale américaine (NASA) qui vise à renvoyer des humains sur la Lune un demi-siècle après la dernière mission Apollo. Le pacte Artemis stipule les règles à respecter par les pays participant à ce programme. Bref, toute nation qui souhaite coopérer avec la NASA doit y adhérer. Le pacte a été signé le 13 octobre 2020 par huit pays : les Etats-Unis, l’Australie, le Canada, le Japon, Luxembourg, l’Italie, le Royaume-Uni et les Emirats arabes unis. Le mois suivant, l’Ukraine les a rejoints. La participation sud-coréenne porte à dix le nombre total des adhérents. Et le Brésil s’est dit prêt à parapher le texte. D’autres nations sont invitées à intégrer ce groupe.





Les « accords Artemis » portent sur l’exploration pacifique, la coopération internationale, le partage transparent des informations, l’opération de sauvetage, entre autres, dans l’espace. Or, la Russie et la Chine, en rivalité spatiale avec les Etats-Unis, y voient une ruse déployée pour revendiquer les droits acquis. En tout cas, toute nation doit signer ce traité si elle souhaite établir un partenariat avec le pays de l’Oncle Sam, qui a une belle longueur d’avance dans l’exploration lunaire. Suite à sa signature, Séoul espère mener une coopération plus étroite et plus active avec la NASA. Actuellement, il développe sa sonde lunaire baptisée « KPLO » pour la lancer en août 2022, et ce en collaboration avec l’agence américaine. Cet orbiteur de reconnaissance embarquera, parmi ses charges utiles, « la ShadowCam » de la NASA pour contribuer ainsi au programme Artemis. Il s’agit d’une caméra capable de cartographier les régions ombragées en permanence aux pôles lunaires dans le but de chercher le futur point d’atterrissage de la mission Armetis.





Par ailleurs, la Corée du Sud compte sur un grand effet de synergie entre sa signature du pacte Artemis et la suppression des directives en matière de missiles, un accord bilatéral signé avec les Etats-Unis en 1979. Ce dernier consistait à restreindre la portée des missiles balistiques sud-coréens et le poids de leurs ogives dans le but de stopper la course aux armements en Asie du Nord-est, et ce en contrepartie de la protection américaine. Il empêchait le pays du Matin clair de mettre au point ses propres fusées spatiales. Une contrainte désormais levée. Selon la ministre des Sciences et des TIC, Lim Hye-sook, cette signature offre à la Corée du Sud une belle occasion d’élargir sa coopération spatiale avec d’autres pays signataires du pacte.